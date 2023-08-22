22 августа, 16:38
БРИКС

Путин заявил, что торговый оборот России со странами БРИКС превысил $230 млрд

© Kremlin.ru

По словам президента, в первом полугодии в сравнении с аналогичным периодом 2022 года торговый оборот вырос на 35,6%

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Торговый оборот России с другими членами БРИКС уже составляет более $230 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

"Что касается России, то наш торговый оборот с партнерами по БРИКС прибавил 40,5% и составил рекордные более $230 млрд, а в первом полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 35,6% - до $134,7 миллиарда", - сказал глава государства.

Путин принимает в саммите полноформатное участие в режиме видео-конференц-связи. Делегацию РФ на площадке в Йоханнесбурге возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Саммит продлится с 22 по 24 августа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБРИКС
© Информационное агентство ТАСС
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