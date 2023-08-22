Силуанов заявил, что санкции вынудили уйти из РФ четверть инвесторов в госбумаги

По словам министра финансов, кабмин принял важнейшие решения для того, чтобы найти внутренние ресурсы, которые заместят ушедших инвесторов и позволят воспроизвести источники средств, необходимых для развития экономики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Четверть всех инвесторов в госбумаги из-за санкций ушла с российского рынка. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что значительная часть, значит, финансовых инвесторов, иностранных инвесторов, ушла с рынка. Хочу сказать, что только по вложениям в государственные бумаги это четверть всех инвесторов. Помимо этого, еще и были вложения в предприятия, организации", - сообщил Силуанов.

По его словам, правительство в этих условиях приняло несколько важнейших решений для того, чтобы найти внутренние ресурсы, которые заместят ушедших инвесторов и позволят воспроизвести источники средств, необходимых для развития экономики.