22 августа, 16:42
Санкции в отношении России

Силуанов заявил, что санкции вынудили уйти из РФ четверть инвесторов в госбумаги

По словам министра финансов, кабмин принял важнейшие решения для того, чтобы найти внутренние ресурсы, которые заместят ушедших инвесторов и позволят воспроизвести источники средств, необходимых для развития экономики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Четверть всех инвесторов в госбумаги из-за санкций ушла с российского рынка. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что значительная часть, значит, финансовых инвесторов, иностранных инвесторов, ушла с рынка. Хочу сказать, что только по вложениям в государственные бумаги это четверть всех инвесторов. Помимо этого, еще и были вложения в предприятия, организации", - сообщил Силуанов.

По его словам, правительство в этих условиях приняло несколько важнейших решений для того, чтобы найти внутренние ресурсы, которые заместят ушедших инвесторов и позволят воспроизвести источники средств, необходимых для развития экономики. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияСанкции в отношении России
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