22 августа, 16:45
Саммит БРИКС - 2023

Путин заявил, что сотрудничество стран БРИКС способствует оздоровлению мировой экономики

© Kremlin.ru

Президент уверен, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран "пятерки", на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности развития связей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) для улучшения ситуации в мировой экономике в целом.

"Многоплановое партнерство, взаимодействие по линии БРИКС не только вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста наших государств, но и в целом способствует оздоровлению ситуации в мировой экономике и успешному достижению поставленных ООН целей глобального развития и задач по борьбе с бедностью, расширению доступа населения к качественным услугам здравоохранения, искоренению голода и укреплению продовольственной безопасности", - сказал российский лидер, выступая на Деловом форуме объединения.

Он выразил уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран "пятерки", на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБразилияЮАРИндияРоссияКитайСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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