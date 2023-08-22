Моди заявил, что роль стран БРИКС вновь возросла на фоне экономических вызовов

Лидеры стран БРИКС участвуют в деловом форуме, организованном председательствующей в Деловом совете ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Роль стран БРИКС вновь возросла на фоне последствий пандемии, геополитической напряженности и экономических сложностей, как это было в первые годы существования объединения после мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди.

"В 2009 году, когда состоялся первый саммит БРИКС, мир только-только начал оправляться от масштабного финансового кризиса. Тогда БРИКС выступил как луч надежды для мировой экономики. В нынешнее время, во время пандемии, напряженности и конфликтов, мир столкнулся с экономическими вызовами. В такие времена важна роль стран БРИКС", - заявил он, выступая на Деловом форуме БРИКС, который проходит в рамках саммита объединения в Йоханнесбурге.

XV саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) начал работу в Йоханнесбурге. Лидеры стран БРИКС участвуют в деловом форуме, организованном председательствующей в Деловом совете БРИКС ЮАР. В зале заседаний международного конференц-центра Sandton собрались представители многочисленных компаний и инвестиционных фондов стран БРИКС, а также африканских государств и международных финансово-экономических организаций.

Саммит является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на саммите будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.