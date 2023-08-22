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Саммит БРИКС - 2023

Президент Бразилии поддержал идею соглашения БРИКС по авиасообщению

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что для процветания экономического и производственного сотрудничества нужно укрепить морские и воздушные пути сообщения по обе стороны Атлантики

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо рассмотреть возможность заключения многостороннего соглашения в области авиасообщения. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на заседании Делового совета БРИКС.

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"Для процветания нашего экономического и производственного сотрудничества нужно укрепить морские и воздушные пути сообщения по обе стороны Атлантики. Необъяснимо, почему у нас до сих пор нет прямого авиасообщения между Сан-Паулу, Йоханнесбургом, Каиром и Дакаром, которое так нужно для наращивания пассажиропотоков, торговли и туризма. Очень правильной представляется инициатива Делового совета БРИКС о заключении многостороннего соглашения об авиасообщении в рамках объединения с участием национальных авиационных агентств", - сказал бразильский лидер.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. 

Теги:
БразилияЮАРИндияРоссияКитайЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
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