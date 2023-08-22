Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,05-0,77%

Курс доллара по итогам дня вырос на 0,65%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался в основном в положительной зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,77%, до 3 164,25 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,05%, до 1 057,56 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,65%, закрывшись на отметке 94,3 рубля, евро - на 0,46%, до 102,36 рубля, юань - на 0,09%, до 12,88 рубля.

Пауза в рублевом укреплении и относительная стабильность сырьевых цен благоволили покупателям. Внешний фон также был довольно благоприятным. "Росли индексы КНР и Европы. Данные по платежному балансу еврозоны вышли лучше ожиданий, сведения по продажам на вторичном рынке жилья США за июль оказались близки к прогнозам. Цены на нефть, несмотря на локальный спад, держатся недалеко от $85 за баррель Brent", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+6,59%), акции "Селигдара" (+4,98%), котировки "Лукойла" (+4,81%), бумаги "Самолета" (+4,10%), расписки Ozon (+2,85%). Бумаги ММК подорожали на 0,8%. Акции МТС вышли из внутридневного минуса и прибавили 0,1%.

"Во вторник стало известно, что "Селигдар" получил лицензию на освоение флангов Кючусского рудного поля, прогнозные ресурсы которого составляют 32,8 тонны золота. Акции "Селигдара" после публикации в июле сильных операционных результатов за I полугодие текущего года сохраняют импульс к росту и стремятся к июльскому максимуму 85 рублей, в том числе, в надежде на выплату дивидендов за 2023 год", - сказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акции "Лукойла" во второй половине дня подскочили до максимума с февраля 2022 года после сообщений об обращении компании к властям для разрешения выкупа до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%, добавила эксперт. "Лукойл" при этом намерен оплатить акции с иностранных счетов, не выходя на внутренний валютный рынок.

Бумаги Ozon, по которому Nasdaq оставил в силе решение о делистинге со своей биржи, на Мосбирже во вторник обновили очередной максимум с ноября 2021 года перед публикацией в среду финансовых результатов за II квартал текущего года. "Котировки компании остаются в уверенном восходящем тренде благодаря надеждам на улучшение перспектив бизнеса, в том числе, после повышения прогнозов по росту оборота в этом году с 60% до 70% еще в июне", - отметили в ИК "Велес Капитал".

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги НМТП (-2,41%), котировки "Совкомфлота" (-2,19%), акции ТГК-1 (-2,12%), бумаги "Россетей" (-1,55%), расписки VK (-1,54%), котировки "М.Видео" (-1,5%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-1,4% и -1,3%). Бумаги НМТП, "Совкомфлота" и VK корректировались после роста, наблюдавшегося накануне, пояснила Кожухова.

Прогноз

Среднесрочный тренд российского рынка остается растущим, отмечают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 23 августа по индексу Мосбиржи - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу доллара - 92-95 рублей. Во Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи покажет динамику в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов. Пара доллар/рубль может колебаться в интервале 93-95 рублей, евро/рубль - в коридоре 101-103 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,5-13,1 рубля.

В середине недели продолжится саммит стран БРИКС, будут опубликованы предварительные индексы PMI в производстве и секторе услуг США и еврозоны за август. На американском рынке завершается сезон отчетностей. Квартальные результаты завтра представят NVIDIA, NetEase, Splunk. Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 года.