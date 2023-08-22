Моди считает, что Индия будет двигателем роста мировой экономики

Премьер-министр страны сообщил, что объем ВВП Индии в ближайшие годы достигнет $5 трлн

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Объем ВВП Индии в ближайшие годы достигнет $5 трлн, страна станет двигателем роста мировой экономики. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Несмотря на колебания в мировой экономике, Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой. Очень скоро Индия станет экономикой объемом в $5 трлн ($3,75 трлн, по данным Всемирного банка на 2023 год - прим. ТАСС). Нет никаких сомнений, что в грядущие годы Индия будет двигателем экономического роста в мире. Причиной этому стало то, что Индия превратила кризисы и сложности в возможности экономического прогресса", - сказал он, выступая на Деловом форуме БРИКС, который проходит в рамках саммита объединения в Йоханнесбурге.

Моди отметил улучшение условий ведения бизнеса в стране, развитие инфраструктуры, в том числе цифровой экономики, которых добилась Индия в последние годы. Кроме того, страна активно развивает зеленую экономику, поощряя развитие возобновляемых источников энергии.

"Мы прилагаем активные усилия, чтобы сделать Индию мировым производственным хабом в таких секторах, как солнечная и ветряная энергетика, производство электрических двигателей, зеленого водорода. Благодаря этому Индия станет огромным рынком для возобновляемых технологий", - добавил премьер Индии, пригласив участников форума инвестировать в страну.