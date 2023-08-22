Силуанов спрогнозировал рост капитализации рынка акций РФ в 2024 году до 26% ВВП

Министр финансов России рассказал о планах по привлечению при первичном размещении во втором полугодии 2023 года около 10 млрд рублей, в 2024-м - более 30 млрд рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предусматривает на 2024 год рост капитализации российского рынка на 2 п.п. - до 26% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Мы планируем увеличить капитализацию российского рынка в следующем году на 2 п.п. ВВП, доведя ее до уровня более 26% ВВП. Мы планируем привлечь при первичном размещении во втором полугодии текущего года около 10 млрд рублей, в следующем году - более 30 млрд рублей. Деньги, может быть, незначительные, но это первые шаги после перерыва выпуска акций для привлечения капитала", - сказал министр.