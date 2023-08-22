ММК нашел поставщика оборудования для новой доменной печи

Сейчас компания активно ведет переговоры, сообщил менеджер по взаимодействию с инвесторами предприятия Илья Нечаев

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) нашел поставщика оборудования для строительства новой доменной печи вместо компании из Евросоюза и сейчас активно ведет переговоры, сообщил менеджер по взаимодействию с инвесторами компании Илья Нечаев в ходе телеконференции "Газпромбанк инвестиций".

"В связи с произошедшими событиями у нас некоторые проекты, в частности доменная печь № 11, были отложены на более дальнюю перспективу. Мы планировали ее уже начать строить в 2022-2023 годах, но в связи с тем, что поставщиком основного оборудования были компания из Европейского союза, на данный момент мы занимаемся поиском поставщика решений из других стран. Скажем так, мы уже даже нашли и активно ведем переговоры", - сказал он.

В 2021 году ММК и компания Paul Wurth (дочернее предприятие группы компаний SMS GmbH) заключили контракт на строительство новой доменной печи № 11 за $690 млн. Реализация проекта была рассчитана на 3,5 года, производительность нового комплекса должна была составить 3,7 млн тонн чугуна в год. Строительство новой доменной печи планировалось начать в 2022-2023 годах, а запустить в 2025 году.

О компании

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%. Остальные акции находятся в свободном обращении.