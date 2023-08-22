В США объяснили сообщения о замедлении роста экономики КНР непрозрачностью ее процессов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отметил, что Вашингтон считает стабильность в китайской экономике положительным фактором для всего мира

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. США утверждают, что Китай стал предоставлять меньше информации о своих базовых экономических показателях. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге в ответ на просьбу прокомментировать публикации в ряде западных СМИ о якобы замедлении экономического роста КНР.

Этим летом публикации о замедлении темпов экономического роста в Китае появились в нескольких западных СМИ, например, в The Economist и The Wall Street Journal.

"Мы получаем информацию из тех же источников, что и вы, - сказал Салливан журналистам. - На протяжении последних месяцев мы наблюдали снижение уровня прозрачности и открытости в том, что касается данных по базовым показателям, в том числе по безработице среди молодежи в КНР, ужесточении мер по отношению к китайским компаниям, которые предоставляли такую информацию внешнему миру. С нашей точки зрения эти шаги не являются ответственными. Мы верим в открытость и прозрачность и демонстрируем их в США".

Эти вопросы, добавил представитель Белого дома, будут обсуждаться в ходе визита в Китай на следующей неделе министра торговли США Джины Раймондо.

"Министр торговли Раймондо подчеркнет во время визита, что, несмотря на утверждения некоторых представителей китайской стороны, мы не стремимся замедлить китайскую экономику и задержать экономический рост, - продолжил Салливан. - Это не так".

Представитель Белого дома также отметил, что "США считают стабильность в китайской экономике положительным фактором для всего мира".