РФ в пятерке ведущих экономик и рост реальных доходов граждан. Итоги совета по нацпроектам

Темпы экономического роста в России достаточно устойчивые - страна по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин отметил, что, по данным Всемирного банка, РФ обогнала Германию по паритету покупательной способности и объему экономики.

Также глава государства указал, что бюджетная ситуация в РФ не несет рисков макроэкономической стабильности. В ходе заседания президент также затронул вопросы реальных доходов граждан и проблем с рождаемостью в РФ. Путин подчеркнул, что нужны дополнительные меры в сфере демографии.

ТАСС собрал основные заявления президента.

Об экономике России

Темпы экономического роста в России достаточно устойчивые, несмотря на то, что "несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских <...> компаний". Во II квартале текущего года ВВП страны вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Российские производители занимают новые ниши, в том числе освобожденные западными компаниями. Масштабные вложения государства, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса. Власти РФ "будут и дальше действовать по этому направлению".

Однако растут инфляционные риски. "И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план".

Промышленное производство во II квартале выросло на 6,3%, а обрабатывающие производства выросли на 11,3%. "Очень важно сохранить такую динамику".

За 1,5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое - с 12% до 42%, а если считать с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%. За первое полугодие 2023 года торговый оборот РФ с экономиками АТЭС вырос на 10,2%, а со странами ЕАЭС - на 14,3%.

О бюджете РФ

Текущая бюджетная ситуация в РФ в целом устойчивая и не несет рисков макроэкономической стабильности. Во II квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с I кварталом и составил 264 млрд рублей. "В июле баланс бюджета на 458 млрд рублей лучше, чем год назад".

Ожидается, что за июль - сентябрь 2023 года бюджет РФ будет сведен с профицитом, а по итогам всего 2023 года он может быть сведен с запланированным профицитом около 2% ВВП.

О доходах россиян

В 2022 году реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1%, но за первые 6 месяцев этого года они выросли на 4,7%. Также на 4,2% увеличилась и средняя заработная плата по экономике.

С 1 января 2024 года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. "Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, должно позитивно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников".

Власти РФ будут и дальше индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие выплаты. "Но фундаментальными факторами, которые влияют на реальные доходы, на уровень зарплат, сокращение бедности, конечно же, является само состояние экономики и рынка труда, а также, безусловно, темпы инфляции".

А с 1 января 2024 года начнет действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан. Это позволит россиянам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности.

О рождаемости в РФ

Ситуация с рождаемостью в РФ остается сложной. Нужны дополнительные меры в сфере демографии, чтобы добиться перелома ситуации в РФ, которая вновь в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий.

Так, в России с 1 сентября запустят пилотный проект по социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, и полным семьям с детьми.

При этом средняя продолжительность жизни в РФ снизилась в период пандемии, но сейчас опять вернулась к допандемийному уровню. Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в этом году превысила 73 года.

О строительстве

В последнее время в сфере строительства "набран хороший темп" - в этом году будут превышены показатели в 102 млн кв. метров жилья.

Ожидается, что по итогам текущего года 3,7 млн российских семей улучшат свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд.

В 2024 году ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения вырастет в 4 раза - планируется запустить 7,5 тыс. объектов.

К началу учебного года почти в 1,3 тыс. школ будет завершен капитальный ремонт, еще почти 500 школ отремонтируют до конца 2023 года.

О фондовом рынке

Также важно развивать фондовый рынок и создавать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала внутри страны. Российские компании почти не размещают свои акции на отечественном фондовом рынке. "С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения, кстати, они были удачными".

За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность - "такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан".

Правительство и Банк России должны активнее использовать имеющиеся инструменты и создавать возможности для привлечения акционерного капитала вне зависимости от конъюнктуры на зарубежных площадках.

О дальнейшем развитии