Казахстан представил четыре вида дронов, собранных совместно с Китаем

По словам словам заместителя генерального директора ПЗТМ Тимура Нукерея, в рамках проекта "пока запланировано около 27 видов беспилотных летательных аппаратов"

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Петропавловский завод тяжелого машиностроения (ПЗТМ) Казахстана представил четыре вида беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), собранных в рамках совместного проекта с Китаем, и планирует производить 27 видов БПЛА. Об этом сообщил телеканал "Астана ТВ".

"Данное сотрудничество организовано в рамках поездки министра индустрии и инфраструктурного развития [Марата Карабаева] в КНР, мы единственные на среднеазиатской территории, кто может производить беспилотные летательные аппараты такого формата", - приводит телеканал слова заместителя генерального директора ПЗТМ Тимура Нукерея.

По его словам, в рамках проекта "пока запланировано около 27 видов беспилотных летательных аппаратов". Материалы для презентованных дронов привезены из Китая, сборка прошла в Казахстане. В будущем на ПЗТМ намерены локализовать производство 50/50, сказал заместитель генерального директора завода.

Телеканал Jibek Joly уточнил со ссылкой на данные производителей, что собранные БПЛА гражданского и военного назначения. Опытные образцы смогут набирать высоту до 7 км и развивать скорость 100 км/ч.