На Сахалине планируют развивать проекты по выращиванию цветов и разведению радужной форели

В списке перспективных проектов в регионе также оказалось производство кормового белка на основе рыбных отходов и природного газа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проекты по выращиванию цветов для азиатских рынков, картофельному семеноводству и разведению радужной форели признали перспективным для инвестирования на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

По словам первого зампредседателя правления Россельхозбанка Ирины Жачкиной, Россельхозбанк поддержал 35 инвестиционных проектов, которые дают региону 4 тыс. тонн молока и 10 тыс. тонн переработанных рыбо- и морепродуктов.

"К перспективным направлениям инвестиций на Сахалине участники встречи отнесли разведение радужной форели, выращивание цветов - для рынков Азии, картофельное семеноводство - как продолжение политики импортозамещения", - говорится в сообщении.

К числу перспективных проектов также отнесли производство кормового белка на основе рыбных отходов и природного газа, переработку торфа и отходов животноводства в органические удобрения, производство минеральных удобрений и средств защиты растений, развитие товарной марикультуры.

По словам руководителя направления инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Абдуразака Разакова, на Сахалине создали инструменты господдержки бизнеса. Так, закон об особых условиях предпринимательской деятельности на Курилах предлагает выгодные условия ведения бизнеса, которые позволяют инвесторам реализовывать проекты в разных отраслях и создавать производственные площадки.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что реализация проектов позволит увеличить экспортный потенциал региона и создать новые рабочие места. "Реализация проектов дает огромные возможности не только для создания новых рабочих мест, но увеличения экспортного потенциала и обеспечения не только жителей островов, но и населения нашей страны собственной продукцией, в том числе деликатесными и полезными дарами моря", - сказал он.

Агропромышленный комплекс Сахалина

Ранее пресс-служба правительства Сахалинской области сообщала, что первые объекты агропромышленного парка на Сахалине введут в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Агропромышленный парк позволит решить одну из главных проблем островного сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли - нехватку складских мощностей для хранения продовольствия. Значительная часть существующих помещений не отвечает современным стандартам. В результате продукция портится, появляется необходимость завозить овощи с материка. В новом овощехранилище будет соблюдаться температурный режим 0-5 градусов, что позволит увеличить срок хранения овощей с пяти-шести до девяти месяцев.

Также в 2023 году посевные площади пропашных культур сохраняются на уровне 2022 года. Всего засеяли порядка 2 тыс. га картофелем и 600 га овощами открытого грунта, а также обновили многолетние травы и посеяли однолетние кормовые культуры на площади 4 тыс. га. Всего же кормовые культуры занимают 25,9 тыс. га. Этого достаточно, чтобы обеспечить жителей Сахалинской области свежей местной продукцией.