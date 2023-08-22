Минпромторг Египта сообщил о прогрессе в переговорах по соглашению о ЗСТ с ЕАЭС

Участники шестого раунда консультаций обменялись предложениями, выгодными обеим сторонам, отметили в министерстве

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Египта сообщило, что переговоры по соглашению о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и республикой достигли прогресса.

"Переговоры достигли ощутимого прогресса в отношении правил определения происхождения [товаров], были обсуждены тексты, касающиеся общих положений. Подробные обсуждения правил будут происходить в формате видеовстреч перед следующим раундом переговоров", - говорится в заявлении Минпромторга, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В министерстве сообщили, что во время шестого раунда консультаций, которые проходили в Москве с 15 по 17 августа, состоялся "обмен предложениями, выгодными обеим сторонам соглашения".

19 августа в МИД России сообщили, что согласование проектов соглашений о создании зоны свободной торговли ЕАЭС и Египтом находится на финальной стадии. Ожидается, что будущее соглашение создаст необходимую основу для расширения сотрудничества с египетскими партнерами предприятиями ЕАЭС, которые рассматривают Египет как ворота в Африку.