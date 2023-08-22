Yandex N. V. перезапустит работу под новым названием в 2024 году

Компания будет позиционироваться как ведущий технологический игрок в Европе и на Ближнем Востоке

ТАСС, 22 августа. Материнская компания "Яндекса" - Yandex N. V. информирует новых соискателей о перезапуске работы компании в 2024 году под новым названием, которая будет позиционироваться как ведущий технологический игрок в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом говорится в описании вакансии, размещенной в социальной сети Linkedin, заблокированной на территории РФ.

"В рамках текущего переходного процесса <...> мы создаем новую компанию, которая будет позиционироваться как ведущий игрок на технологической сцене Европы и Ближнего Востока. Новая компания будет официально запущена под новым названием в начале 2024 года", - говорится в описании к вакансии.

Отмечается, что в настоящее время Yandex N. V. "активно формирует команду, которая заложит основу для успешного запуска новой компании". Новый коллектив, согласно описанию, будет поддерживать существующий бизнес и способствовать развитию, созданию и приобретению новых проектов в области искусственного интеллекта.

В пресс-службе "Яндекса" воздержались от комментариев на соответствующий запрос ТАСС.

О разделе "Яндекса"

25 ноября 2022 года компания сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N. V. при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название.

Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

Позднее источники РБК выдвигали предположения о планах "Яндекса" на этот счет. По версии издания, менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N. V. обсуждают несколько вариантов реорганизации в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал.

23 мая 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин говорил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал. Однако в середине июня глава ВТБ заявил, что банк не будет участвовать в сделке по покупке доли в компании "Яндекс", но готов взять актив под свое управление.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС тогда сообщили, что все детали пока находятся в проработке, все возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании.

В конце мая сообщалось, что "Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

Согласно принятому решению, новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией - контроль сохранит за собой менеджмент "Яндекса". В свою очередь проекты по развитию беспилотных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России, а их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N. V.