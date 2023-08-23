Исследование показало, что россияне стали чаще ездить по платным дорогам

Мужчины чаще чем женщины выбирают платную дорогу, сообщили эксперты банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россияне в мае - июле 2023 года увеличили количество платежей для проезда по платным дорогам почти на 10% в сравнении с тем же периодом годом ранее, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Май - июль - традиционный сезон активных автопутешествий у россиян, который стартует с весенним дачным сезоном и продолжается с приходом летних каникул и отпусков. Тренд на рост интереса к путешествиям по стране нашел свое отражение и в статистике банка по платежам за проезд на скоростных платных трассах, заметно повышающих комфортность автотрипов и сокращающих время в пути. Россияне стали чаще пользоваться этими услугами. Общее число таких оплат по картам банка "Русский стандарт" в мае - июле 2023 года выросло на 9,4% по сравнению с прошлым годом", - отмечается в исследовании.

Согласно данным "Русского стандарта", средний размер одного платежа за проезд по платной дороге в мае - июле 2023 года составил 609 руб. Он также вырос относительно аналогичного периода 2022 года, тогда он был 454 руб. При этом средний "мужской" чек одного платежа за платный проезд на автомобиле выше "женского" - 628 руб. против 561 руб. Также мужчины заметно чаще, чем женщины, выбирают поехать по платной дороге. Общее число таких платежей у мужчин почти в три раза больше, чем у женщин.

В рамках исследования экспертами "Русского стандарта" были проанализированы все операции по картам банка в категории "платные дороги" за май - июль 2023 года, а также за аналогичный период 2022 года.