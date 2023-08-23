Россияне в июле потратили на новые авто рекордные за два года 273 млрд руб.

Всего в середине лета было продано 95,7 тыс. новых легковых автомобилей, говорится в исследовании "Открытия Авто" и аналитического агентства "Автостат"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Расходы россиян на новые автомобили в июле 2023 года оказались рекордными за последние два года и достигли 272,6 млрд рублей, говорится в совместном исследовании "Открытия Авто" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"По итогам июля 2023 года. Согласно результатам исследования, во второй месяц лета жители РФ потратили на покупку новых машин 272,6 млрд рублей. Это рекордный показатель начиная с июля 2021 года. Он на 16,7% больше результата июня нынешнего года (233,6 млрд рублей) и в 3,1 раза превышает уровень июля 2022 года (87,1 млрд рублей)", - указано в исследовании.

В документе отмечается, что всего в середине лета было продано 95,7 тыс. новых легковых автомобилей - на 16,1% больше, чем в июне (82,4 тыс. шт.), и в 2,7 раза больше, чем в июле 2022 года (35,6 тыс. шт.).

В июле было реализовано 49,5 тыс. новых китайских машин на сумму 150,1 млрд рублей. В результате на долю "китайцев" пришлось 55,1% от общей суммы, что является рекордным показателем. При этом год назад (в июле 2022 года) в деньгах им принадлежало чуть менее 30%. На покупку автомобилей европейских марок в июле было потрачено 36,5 млрд рублей, а отечественных - 32,8 млрд рублей. Кроме этого, россияне потратили 24,1 млрд рублей на "японцев", 22,1 млрд рублей - на "корейцев", 7 млрд рублей - на "американцев".

По объемам продаж тоже лидируют "китайцы" (49,5 тыс. шт.), за которыми располагаются российские марки (30,1 тыс. шт.). Результаты других автопроизводителей оказываются намного скромнее: корейские - 6 тыс. шт.; японские - 5,2 тыс. шт.; европейские - 3,9 тыс. шт.; американские - 1 тыс. шт.

Согласно данным исследования, в июле текущего года было реализовано 3,5 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на 40,7 млрд рублей. Это составляет 14,9% от всех затрат по сравнению 13,2% годом ранее. В свою очередь, доля машин массового сегмента сократилась с 86,8% до 85,1%. Объем их продаж в июле составил 92,2 тыс. единиц, а потраченные на их покупку средства - 231,9 млрд рублей.