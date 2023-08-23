23 августа, 01:05

В Крыму намерены включить портовую инфраструктуру в программу развития до 2030 года

Всего в перечень входит 34 объекта - 14 яхтенных марин и 20 портопунктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта Республики Крым намерено включить в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" до 2030 года строительство и реконструкцию 34 объектов портовой инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"К сожалению, большинство гидротехнических сооружений в Ялтинском и Евпаторийском портах выведены из эксплуатации вследствие значительного износа и требуют реконструкции. <...> Определены места размещения 34 объектов портовой инфраструктуры - 14 яхтенных марин и 20 портопунктов. На сегодняшний день основной задачей является включение мероприятий по строительству и реконструкции указанных объектов в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" с учетом ее продления до 2030 года", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, Ялтинский и Евпаторийский морские порты имеют большие перспективы в развитии яхтенного и круизного туризма, особенно с учетом труднодоступности некоторых достопримечательностей. 

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