23 августа, 02:38

В Омской области ввели субсидию на закупку газового оборудования для льготников

Размер помощи - до 100 тыс. рублей

ТАСС, 23 августа. Субсидию в размере до 100 тыс. рублей на закупку и установку газового оборудования ввели в Омской области для льготников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Вводим новую меру поддержки по догазификации - до 100 тыс. рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи и малоимущие граждане", - написал Хоценко.

Субсидию льготники смогут получить до проведения основных работ по подключению дома к газу, а после предоставить соответствующие документы. 

Теги:
РоссияОмская областьХоценко, Виталий Павлович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация