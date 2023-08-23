В Омской области ввели субсидию на закупку газового оборудования для льготников

Размер помощи - до 100 тыс. рублей

ТАСС, 23 августа. Субсидию в размере до 100 тыс. рублей на закупку и установку газового оборудования ввели в Омской области для льготников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Вводим новую меру поддержки по догазификации - до 100 тыс. рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи и малоимущие граждане", - написал Хоценко.

Субсидию льготники смогут получить до проведения основных работ по подключению дома к газу, а после предоставить соответствующие документы.