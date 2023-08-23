Источник: на встрече Эрдогана и Путина может быть принято решение по зерну для Африки

Дипломатический источник в Турции допустил, что поставки могут начаться осенью

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Решение вопроса о переработке российского зерна в муку и его поставках бедным странам Африки может стать одной из договоренностей планируемой встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Встреча, судя по растущей дипломатической активности Анкары, должна состоятся в ближайшее время, сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.

"О планах перерабатывать российскую муку в Турции и направлять ее бедным странам Африки оба лидера говорили раньше. Судя по информации, что переговоры о таких поставках вошли в завершающую стадию, она наряду с возобновлением функционирования зернового коридора может стать конкретной договоренностью предстоящей встречи Эрдогана и Путина", - сказал собеседник. Он не исключил, что поставки могут быть начаты осенью.

О готовности турецких производителей приступить к реализации проекта в свою очередь сообщил представитель местного зернового союза.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС сообщил, что переговоры с партнерами о безвозмездных поставках по 25-50 тыс. тонн зерна из России шести африканским странам находятся в завершающей стадии. Ранее Путин называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

Телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации Эрдогана сообщил во вторник, что встреча президентов России и Турции может состояться в РФ в сентябре.