Эксперт: ограничения на экспорт редких металлов из КНР не будут иметь серьезный эффект

Сотрудник Исследовательского института экономики, торговли и промышленности Рё Макиока считает, что японские фирмы найдут других поставщиков

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Введенные Китаем меры по ужесточению контроля за экспортом некоторых редких металлов, необходимых для производства полупроводников, напоминают санкции, предпринятые Японией в 2019 году в отношении Южной Кореи, которые имели весьма ограниченный эффект и лишь привели к росту поставок соответствующих материалов из других источников. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал известный в Японии эксперт по международным торговым отношениям, сотрудник Исследовательского института экономики, торговли и промышленности (RIETI), тесно связанного с соответствующим министерством страны, Рё Макиока.

"Нынешние действия Китая по регулированию экспорта редких металлов, - сказал он, - предприняты с позиций страны, контролирующей наибольшую долю таких ресурсов в мире. Они типологически похожи на решения Японии по ужесточению контроля за экспортом в Южную Корею трех видов химических веществ, совершенно необходимых для производства полупроводников. Их поставки тогда действительно сократились. Однако Южная Корея нарастила закупки из других источников, и японские меры оказали весьма небольшое воздействие на производство полупроводников в этой стране".

"Поэтому и нынешние действия Пекина, - считает эксперт, - будут, возможно, иметь лишь ограниченный эффект. Правительство Японии в связи с этим будет проводить политику, призванную помочь ослаблению зависимости национального бизнеса от поставок из Китая".

Эксперт сообщил, что Токио с 2020 года стал предпринимать усилия по диверсификации международных цепочек поставок редких металлов. В частности, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выделяет субсидии корпорациям, которые выстраивают себе более надежные линии снабжения. "Были также сделаны инвестиции в совместную с Австралией компанию, призванную поставлять необходимые редкие металлы", - отметил эксперт.

"Усиление контроля за экспортом таких материалов в Китае, - сказал он, - на первом этапе заставит японские фирмы лихорадочно искать другие источники поставок. В среднесрочной перспективе они смогут, как представляется, свести к минимуму возможные негативные последствия. Однако, разумеется, на этом направлении пока сохраняется большая неопределенность".

Китай ужесточает процедуры

Китай контролирует большую часть мирового производства германия и 98% поступающего на рынки галлия, которые необходимы для производства полупроводников и других компонентов электронной промышленности. С 1 августа Министерство коммерции и Главное таможенное управление КНР в интересах национальной безопасности усилили контроль над экспортом этих редких металлов и химических соединений, которые их содержат.

Теперь для вывоза такой продукции из Китая и ее продажи на внешних рынках экспортер должен представить в Минкоммерции заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о ее конечном получателе. Попытки вывезти эти материалы из Китая без лицензии или путем нарушения официальных процедур будут наказываться в соответствии с нормами уголовного права.

Правительство Японии ранее объявило, что меры Пекина не окажут немедленного воздействия на национальную промышленность.