OneTwoTrip сообщил о росте спроса на летний отдых в Стамбуле в 1,5 раза

Число бронирований россиянами отелей в Минске снизилось на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Спрос россиян на отдых в Стамбуле летом 2023 года вырос на 46,8%, в Минске - снизился на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Чаще всего путешественники бронировали отели в Стамбуле: доля турецкого города составила 11,6% от всех зарубежных заказов, причем за год она выросла на 46,8%. Вторую строчку занял Минск, где летом отдыхали 5,2% россиян. Столица Белоруссии, наоборот, стала на 37,3% менее востребована", - рассказали эксперты.

Третье место по спросу занял Ереван (4,6% бронирований), при этом за год его популярность возросла на 24,3%. Кроме того, в топ-10 вошли Дубай (3,4%, + 9,7%), Анталья (2,8%, +33,3%), Тбилиси (2,4%, +4,3%), Париж (2%, -13%), Рим (1,7%, спрос не изменился), Астана (1,6%, +45,5%) и Алматы (1,6%, +23,1%).

По данным сервиса, летом 2023 года большинство российских путешественников, или 81,2%, отдыхали в своей стране. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля заказов почти не изменилась. Самым популярным внутрироссийским направлением летом стала Москва: доля столицы составила 21,7% от общего числа отельных бронирований, что на 14,2% больше, чем год назад. Второе место занял Санкт-Петербург (16,9%, -11,5%), третье - Сочи (5,7%, -5%). В список востребованных российских городов также вошли Казань (3,4%, -17,1%), Екатеринбург (2,5%, +15,8%), Нижний Новгород (2,2%, не изменилось), Краснодар (2%, +11,1%), Эсто-Садок (1,9%, -5,3%), Ростов-на-Дону (1,8%, -14,3%) и Калининград (на прежнем уровне в 1,6%).