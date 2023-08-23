Аэропорты Москвы работают штатно после введенного ночью ограничения

Во время ограничения полетов два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Аэропорты Москвы и подмосковного Жуковского работают в штатном режиме, после того как рано утром в среду вводились ограничения в целях обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

"По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно ограничены полеты", - сообщили в Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках. Первый упал в Можайском районе Московской области, второй - в районе "Москва-Сити". Третий дрон был подавлен средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и упал в районе Химок.

Во время ограничения полетов два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.

"Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - добавили в Росавиации.

Как уточнили в аэропортах, во Внуково ограничение действовало с 02:18 до 04:00, в Домодедово - с 02:24 до 03:58.