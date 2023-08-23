Предприниматели Ставрополья стали лидерами в СКФО по результатам премии "Экспортер года"

Компании региона заняли 18 призовых мест

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Ставропольские предприниматели, занимающиеся экспортом своей продукции и услуг, признаны лидерами на Северном Кавказе по итогам всероссийской премии "Экспортер года". Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ), который входит в группу ВЭБ РФ.

Отмечается, что ставропольские компании заняли 18 призовых мест. Далее следует Дагестан с 6 призовыми местами.

"Ставрополье эффективно адаптируется к новым экономическим условиям, а динамика развития экономики региона позволяют расширять объемы внешнеэкономического сотрудничества. Только в первом полугодии этого года край в полтора раза увеличил экспорт продукции АПК. Мы отправляем промышленную продукцию и продовольствие покупателям по всему миру и видим рост интереса к отечественному предложению", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В пресс-службе отметили, что премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Лучших определяла специальная комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений.

Новые рынки сбыта

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков считает, что зарубежные партнеры уже хорошо знакомы с продукцией химических, строительных и парфюмерно-косметических предприятий СКФО, которые вносят существенный вклад в развитие округа в целом. "Через Северо-Кавказский федеральный округ проходит участок важнейшего международного транспортного коридора "Север-Юг". Это открывает новые перспективы для экспортёров региона", - сказал Осьмаков.

В этом году все компании, которые подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Росэксимбанка (группа РЭЦ): символичные 2 тыс. рублей вне зависимости от суммы гарантии, но не более 10 млн рублей.

"Компании Северо-Кавказского федерального округа активно ищут свои ниши для экспорта, наращивают поставки в дружественные страны и пользуются инструментами поддержки, которые им предоставляет и РЭЦ, и региональные власти", - генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Сельскохозяйственная продукция Северного Кавказа пользуется большим спросом на зарубежных рынках, особенно в странах Ближнего Востока, считает заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

"Это способствует стабильному росту объемов поставок и увеличению роли аграрного экспорта в развитии экономики регионов. К ключевым торговым позициям относятся зерновые культуры, мясная, молочная и другие виды продукции отечественных производителей", - отметил Левин.

О премии

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят в Москве на форуме "Сделано в России" 19-20 октября. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.