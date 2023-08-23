Избирком сообщил, что доходы губернатора Воронежской облсти за 2022 год выросли на треть

Александр Гусев заработал более 7 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев за 2022 год заработал более 7 млн рублей, что на 30% выше 2021 года. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Воронежской области, где представлена информация о кандидатах на выборы главы региона.

"Гусев Александр Викторович. Источники и общая сумма доходов за год, предшествующий году назначения выборов: правительство Воронежской области; ОСФР по Воронежской области; ПАО Сбербанк; Банк ВТБ (ПАО). Общая сумма дохода: 7 035 625,70 рублей. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 11 банковских счетов, общая сумма 28 576 151,54 рубля", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось на сайте правительства Воронежской области, декларированный доход Александра Гусева за 2021 год составил свыше 5,3 млн рублей, в том числе пенсия, доход по основному месту работы, от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Ранее о наличии у Гусева 11 счетов в банках на сумму более 28,5 млн рублей не сообщалось.

По данным избиркома Воронежской области, Гусев владеет находящимися в Воронежской области земельным участком площадью 694 кв. м и квартирой площадью 114,2 кв. м. Также ему принадлежат квадроцикл ЦФ-МОТО 26 2011 года выпуска и три прицепа. В 2021 году Гусеву принадлежали 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м, квартира 114,2 кв. м, 1/6 доли земельного участка (694 кв. м), три прицепа и квадроцикл. В пользовании у него находился жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня (180 кв. м), дача 133,6 кв. м и два земельных участка по 1,5 тыс. кв. м.

Как уточняется в сообщении облизбиркома, супруга главы региона Валентина Гусева получила в 2022 году доход 781,9 тыс. рублей. (ОСФР по Воронежской области; филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация"; АО "НПФ "Открытие"), она владеет в Воронежской области двумя земельными участками по 1,5 тыс. кв. м каждый, жилым домом площадью 165,2 кв. м, легковым автомобилем Mercedes-Benz GLS 450 4 2020 года выпуска, у нее пять банковских счетов на общую сумму 191,3 тыс. рублей. Годом ранее ее доход составлял 6,2 млн рублей, она владела двумя земельными участками по 1,5 тыс. кв. м каждый, жилым домом площадью 165,2 кв. м, баней площадью 180 кв. м, 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобилем Mercedes-Benz GLS450 4. В пользовании у нее находилась квартира площадью 114,2 кв. м и дача 133,6 кв. м.

Выборы главы региона в Воронежской области пройдут 10 сентября в связи с предстоящим окончанием полномочий губернатора Гусева. В выборах примут участие пять кандидатов, в том числе выдвинутый от "Единой России" действующий глава региона Александр Гусев, первый секретарь воронежского областного комитета КПРФ Андрей Рогатнев, руководитель фракции ЛДПР в Воронежской областной думе Павел Большов, член бюро совета воронежского областного отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Ярослав Тарасов, председатель воронежского областного отделения партии "Родина" Игорь Борисов.