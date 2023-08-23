Польша в минувшем сезоне экспортировала рекордные для страны 11,7 млн тонн зерна

Замруководителя Национального центра поддержки сельского хозяйства республики Марчин Вроньский подчеркнул, что объем импорта пшеницы вырос почти вдвое

ТАСС, 23 августа. Польша в минувшем сельскохозяйственном сезоне (2022-2023) экспортировала рекордные объемы зерновых культур на фоне налаживания логистики, доплат для аграриев и запрета на ввоз зерна с Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Национального центра поддержки сельского хозяйства республики Марчин Вроньский.

По данным центра, общий объем экспорта составил 11,7 млн тонн зерна, из которых 5,7 млн тонн - пшеница, 4,3 млн тонн - кукуруза. "Уровень экспорта этих зерновых был выше, чем в предыдущем сезоне. Объем импорта пшеницы вырос почти вдвое, а кукурузы - на 34%", - сказал Вроньский Польскому агентству печати, подчеркнув, что это позволило подготовить склады к новому урожаю.

По его словам, ранее в стране были зафиксированы излишки зерна, связанные с ростом цен на мировых рынках и падением спроса на зерновые. "Не без значения был также наплыв зерна с Украины", - подчеркнул Вроньский. В сложившихся условиях Польше пришлось экстренно заняться налаживанием работы логистической и транспортной инфраструктуры, ввести доплаты для аграриев и добиться введения запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением только транзита в третьи страны.

Большая часть польского зерна - 65% - была продана на рынке ЕС, в основном, в Германии (4,4 млн тонн) и Нидерландах (1,3 млн тонн). В Нигерию было отправлено 1,1 млн тонн, в ЮАР - 0,6 млн тонн. Главным образом зерно вывозилось через морские порты в Гдыне, Гданьске, Свиноуйсьце.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Польша намерена продлить запрет на импорт зерна с Украины по крайней мере до конца 2023 года. И готова сделать это самостоятельно в случае, если ЕС не примет меры.