Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

"Коммерсантъ" сообщал, что Nestle с 4 сентября повышает на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока, готовые завтраки и растворимые напитки из какао

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объемы производства детского питания в России растут, цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"Объемы производства детского питания в России стабильно растут. Так, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн. Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны", - говорится в сообщении.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письма ретейлерам сообщил, что Nestle с 4 сентября повышает на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока, готовые завтраки и растворимые напитки из какао.