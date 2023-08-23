Минцифры заявило о ежемесячном расчете показателя информбезопасности чиновников

Федеральные и региональные ведомства должны предоставлять информацию о мерах защиты своих IT-систем, включая тестирование белыми хакерами Bug Bounty

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Показатель "Информационная безопасность", вошедший в рейтинг руководителей цифровой трансформации в июле текущего года, будет рассчитываться на ежемесячной основе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Показатель "Информационная безопасность" вошел в оперативный рейтинг руководителей цифровой трансформации в июле 2023 года, и рассчитываться он будет на ежемесячной основе", - рассказали в министерстве.

Среди параметров, которые в входят в этот показатель: создание структурного подразделения по обеспечению информационной безопасности, возложение полномочий по обеспечению информационной безопасности на замруководителя ведомства, обеспечение импортозамещения в сфере информационной безопасности и мероприятия по оценке уровня защищенности систем.

"Создание отдельного рейтинга в сфере информационной безопасности не планируется", - добавили в министерстве.

Ранее о введении министерством параметра информбезопасности в рейтинг цифровой трансформации госорганов написала газета "Коммерсантъ".

Теперь федеральные и региональные ведомства должны ежемесячно предоставлять информацию о мерах защиты своих IT-систем, включая тестирование белыми хакерами Bug Bounty. Эта программа пока не закреплена законодательно из-за разногласий с силовиками, но в Минцифры надеются, что ее включение в отчет может помочь усилить внимание к информационной безопасности.