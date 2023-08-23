Роструд вернул более 2 млрд рублей долгов по зарплате без проведения проверок

Как отметили в пресс-службе ведомства, 60% работодателей готовы добровольно исправлять нарушения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Роструд вернул работникам долги по заработной плате на сумму более 2 млрд рублей без проведения проверок компании. При этом 60% работодателей готовы добровольно исправлять нарушения, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"С 2022 года Рострудом с учетом нового законодательства о надзоре был разработан и внедрен собственный алгоритм по работе с обращениями граждан "Без проверки". <...> Благодаря его применению уже выплачена зарплата на сумму 2,1 млрд рублей без проведения проверок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот алгоритм предусматривает восстановление трудовых прав без дополнительных административных нагрузок на работодателя, а также без проведения надзорных мероприятий при отсутствии угрозы жизни и здоровью сотрудников. Если работодатель готов признать нарушения и устранить их или же предоставить подтверждение их отсутствия, то проверка не проводится и к компании не применяются меры административного наказания в виде штрафа.

"Мы видим, что порядка 60% работодателей поддерживают такой формат. То есть большинство работодателей, которым было предложено с нашей помощью добровольно разобраться в ситуации, идут с нами на контакт. А, значит, видят в инспекторе партнера и помощника", - цитируют в сообщении руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Как уточнили в ведомстве, если от работодателя не будут получены сведения, подтверждающие отсутствие или устранение нарушений, или, напротив, будут получены документы и материалы, подтверждающие наличие нарушений, инспекция труда может инициировать внеплановую проверку.