Предприниматели смогут открыть автосервисы в Новой Москве и на юго-западе города

Заявки на участие в аукционах можно подавать до 18 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Москва выставила на торги два земельных участка под строительство объектов автообслуживания в Троицком и Юго-Западном административных округах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"На открытые аукционы выставлены два земельных участка в Троицком и Юго-Западном административных округах. С победителями подпишут договоры аренды на 2,5 года. Они смогут построить здесь капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы определится в ходе торгов, которые пройдут в электронной форме 21 сентября. После ввода объектов в эксплуатацию и регистрации прав собственности арендаторы смогут выкупить участки по исключительному праву", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ивана Щербакова.

Отмечается, что первый участок расположен в Северном Бутове, на окраине жилого микрорайона на улице Поляны, в нескольких километрах от Московской кольцевой автодороги, Варшавского и Симферопольского шоссе. Площадь участка около 1,4 тыс. кв. м. На нем можно построить здание площадью до 964 кв. м.

Второй лот площадью более 4,2 тыс. кв. м находится в поселении Щаповском, рядом с Брестским шоссе и Центральной кольцевой автодорогой. Площадь будущего автосервиса здесь может достигать 1 тыс. кв. м.

"Заявки на участие в аукционах можно подавать до 18 сентября. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы", - добавили в пресс-службе.