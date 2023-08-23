Андрей Пучков покинул пост первого зампреда правления ВТБ

Причиной стал его переход на другую работу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Занимавший должность первого зампреда правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк из-за перехода на другую работу, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента - председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет", - говорится в сообщении ВТБ.

Ранее Пучков был выдвинут правительством в качестве кандидата в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), акции которой ВТБ получит в доверительное управление на пять лет.

Пучков начал работать в ВТБ в 2002 году, в том числе возглавлял юридическое управление банка и входил в состав правления. С 2018 года был назначен на пост первого заместителя президента - председателя правления ВТБ, в его сферу ответственности входили работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Передача акций будет способствовать стабилизации финансового состояния корпорации, считают в Минпромторге.