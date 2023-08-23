"Казмунайгаз" недополучил 416 тыс. тонн нефти из-за аварий на МАЭК

Как отметила зампредседателя правления компании Диана Арысова, "в последние годы наблюдается рост числа аварийных отключений электроэнергии на месторождениях "Казмунайгаза" со стороны МАЭК"

АСТАНА, 23 августа. /ТАСС/. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" из-за аварий на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) недополучила 416 тыс. тонн нефти от ранее запланированных в этом году объемов. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Диана Арысова.

"В последние годы наблюдается рост числа аварийных отключений электроэнергии на месторождениях "Казмунайгаза" со стороны МАЭК, что негативно сказывается на объемах добычи нефтедобывающих компаний: "Озенмунайгаза", "Мангистаумунайгаза", "Эмбамунайгаза" и "Каражанбасмуная". По предварительным оценкам, с начала текущего года до середины августа объем недополученной нефти составил 416 тыс. тонн, что подразумевает порядка 99 млрд тенге (более $218 млн - прим. ТАСС) в виде недополученного валового дохода этих компаний от экспортной реализации нефти и, соответственно, недопоступления в бюджет в виде налогов", - сказала Арысова в ходе выступления на Казахстанской фондовой бирже.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что его ведомство может снизить прогноз добычи нефти по итогам года из-за аварии на МАЭК и ремонтов на месторождениях с ранее запланированных 90,5 млн тонн нефти до 89,4 млн тонн.

11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Затем отключился блок № 3 на теплоэлектростанции МАЭК, было введено ограничение потребления электроэнергии для промышленных объектов. Власти Мангистауской области Казахстана ввели для потребителей ряда населенных пунктов веерные отключения электроэнергии.

3 июля из-за аварийного отключения энергоблока № 1 на тепловой электрической станции МАЭК были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и ряду населенных пунктов. Пресс-служба компании "Казмунайгаз" проинформировала, что 3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях.