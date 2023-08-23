"Норникель" опросит держателей евробондов о сохранении прямых выплат по ним

Речь идет о держателях еврообликаций с погашением в 2025 и 2026 годах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Норильский никель" объявил о начале проведения опроса среди держателей еврообликаций с погашением в 2025 и 2026 годах по вопросу возможности сохранения прямых выплат, говорится в сообщении компании.

"[Компания] настоящим сообщает о начале проведения опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 22 августа 2023 года держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу сохранения текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат", - отмечается в сообщении.

Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых. Все они были выпущены MMC Finance Designated Activity Company,

Держатели еврооблигаций, несогласные с сохранением текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед ними, могут направить соответствующее информационное сообщение с приложением всех необходимых документов.

Согласные с сохранением текущего способа держатели могут не совершать никаких активных действий, в этом случае они выразят свое согласие.

Завершение опроса запланировано на 29 августа 2023 года.