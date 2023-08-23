Морской порт Мариуполя с начала года перевалил более 74 тыс. тонн грузов

В их число входят стройматериалы, железобетонные конструкции и зерно

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Более 74 тыс. тонн различных грузов прошло через морской порт Мариуполя с начала года. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса Донецкой Народной Республики.

"С начала года [Мариупольский] порт перевалил уже более 74 тыс. тонн разного вида грузов", - говорится в сообщении. В их число входят стройматериалы, железобетонные конструкции и зерно.

Отмечается, что в порту продолжаются работы по отгрузке сельскохозяйственной продукции. Так, очередное судно, вышедшее из Мариуполя в Ростов-на-Дону, доставит грузополучателю порядка 1,3 тыс. тонн пшеницы.

Порт Мариуполя возобновил работу в мае 2022 года, перед этим специалисты Минобороны провели работы по разминированию. Функционировать в обычном режиме порт начал осенью 2022 года. Его текущая мощность оценивается в 3,4 млн тонн грузов.