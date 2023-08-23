На выставке "Китай - Северо-Восточная Азия" проходит день бизнеса России

В мероприятии участвуют 30 российских компаний

ПЕКИН, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. День бизнеса России проходит на открывшейся для широкой публики в Чанчуне (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) международной выставке ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия". В мероприятии, которое проводится с 23 по 27 августа, участвуют 30 российских компаний. На стендах - икра, рыба, консервы из мидий, крабов из Приморья, печенье, мука, мед из Челябинской области, соки, макаронные изделия, конфеты и другая продукция агропромышленного сектора РФ.

"Китайские компании очень быстро заняли ниши, освободившиеся после введения в отношении России незаконных санкций и ухода западных корпораций. Например, с января по июнь импорт в нашу страну из провинции Цзилинь транспортных средств и их комплектующих увеличился более чем в 10 раз: до $976 млн (6,76 млрд юаней - прим. ТАСС). Для их технического обслуживания и снабжения запчастями логично и экономически целесообразно для местных предпринимателей локализовать в России соответствующие производства", - сказал в выступлении на открытии Дня бизнеса России генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. Помимо автомобилей, отметил он, в этой провинции изготавливаются поезда, широкая номенклатура механического и электрического оборудования, контрольно-измерительных приборов и даже космические спутники.

Во вторник в Чанчуне состоялось третье заседание круглого стола по региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, на котором говорилось о положительной динамике взаимодействия субъектов Российской Федерации с китайским северо-востоком, их вкладе в экономическое и логистическое развитие Северо-Восточной Азии в целом. В заседании участвовали губернатор провинции Цзилинь Ху Юйтин, делегации Челябинской области, Приморского края, представители местных органов власти, бизнеса России, Китая, КНДР, Монголии, Японии, Республики Корея.

Основными темами обсуждения, рассказал Сергей Черненко, стали необходимость укрепления взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях, важность постоянных контактов и конструктивного диалога, а также пагубное влияние протекционизма, геополитической конкуренции, разрыва традиционных производственных и логистических цепочек на экономическое развитие стран региона.