Энергоблок №3 Курской АЭС вывели на номинальную мощность после ремонта

Специалисты раньше срока завершили плановые работы, что позволяет атомной станции дополнительно выработать свыше 380 млн кВт⋅ч электроэнергии для нужд потребителей

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты раньше срока завершили планово-предупредительный ремонт на энергоблоке №3 Курской АЭС, после чего вывели его на номинальную мощность. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

"На Курской АЭС с опережением графика завершен планово-предупредительный ремонт энергоблока №3 с элементами модернизации. Энергоблок №3 выведен на номинальную мощность", - говорится в сообщении.

Сокращение сроков ремонта позволяет атомной станции дополнительно выработать свыше 380 млн кВт⋅ч электроэнергии для обеспечения нужд потребителей. За время ремонта выполнили работы по модернизации и продлению сроков эксплуатации - управление ресурсными характеристиками реакторной установки в 148 ячейках, замену генераторных выключателей и другого оборудования.

"В числе основных регламентных работ - измерения 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты. В ремонте приняли участие более 2 тыс. человек из состава производственно-ремонтного персонала и специалистов инженерной поддержки атомной станции, работников "Атомэнергоремонт" и "Пролог", - цитирует пресс-служба начальника отдела управления ремонтом Курской АЭС Романа Свиридова.

В настоящее время на Курской АЭС на мощности, установленной диспетчерским графиком, работают энергоблоки №2, №3. Энергоблок №4 с 18 августа находится в планово-предупредительном среднем ремонте, предусмотренном годовым графиком концерна "Росэнергоатом", энергоблок №1 - в режиме эксплуатации без генерации.