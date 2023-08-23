Одесский НПЗ предложили передать в управление государству

Предложение направили с учетом "выявления рисков чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории предприятия", уточнило Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратилось в кабинет министров с предложением определить среди государственных компаний управляющего для Одесского нефтеперерабатывающего завода. Соответствующее решение принято с учетом "выявления рисков чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории предприятия", сообщает пресс-служба АРМА на своем сайте.

"Одесский НПЗ в свое время был одним из самых мощных предприятий в отрасли, однако из-за постоянной смены собственников, многолетнего простоя и военных действий превратился в сложный объект управления и инвестиций. Поэтому в тесной координации с другими ведомствами прилагаем все возможные усилия для возрождения завода выгодным для государства способом", - сообщила глава АРМА Елена Дума.

Одесский НПЗ - четвертый по мощности украинский нефтеперерабатывающий завод. Расположен в Суворовском районе Одессы. В 1996 году кабмин внес завод в список на приватизацию, однако уже в 1997 году он был внесен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение. НПЗ был остановлен в 2010 году в связи с экономической ситуацией на рынке нефтепродуктов Украины, а также вследствие изменения схемы поставок нефти. В 2010-2013 годах завод не работал. В 2017 году предприятие было конфисковано у украинского олигарха Сергея Курченко в пользу государства, однако в 2019 году Верховный суд Украины разрешил обжаловать конфискацию. 2 августа 2022 года суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество Курченко, в том числе на земельные участки Одесского НПЗ.