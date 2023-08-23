Инвесторы из КНР могут войти в проекты по развитию инфраструктуры и нефтепереработки в РФ

Интерес также представляют проекты в области модернизации транспортных инфраструктурных объектов в приграничных районах, развитие трансграничных линий высокоскоростной связи, электростанций и линий электропередач, сообщили в Минэкономразвития России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия заинтересована в привлечении инвесторов из Китая для реализации проектов в сфере глубокой переработки нефти и газа, сельского хозяйства и промышленности, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон.

"Российская сторона выразила заинтересованность в привлечении китайских инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории российских регионов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, глубокой переработки нефти и газа, туризма, сельского хозяйства и пищевой промышленности, рыбной промышленности, обращения с твердыми бытовыми отходами, а также в локализации производства на территории России", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Интерес также представляют проекты в области модернизации транспортных инфраструктурных объектов в приграничных районах, развитие трансграничных линий высокоскоростной связи, электростанций и линий электропередач.

Сейчас завершается работа над актуализацией плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества, уточнили в министерстве.

"Наша страна поддерживает запрос китайских коллег на активизацию сотрудничества по выстраиванию трансграничной производственной цепочки и промышленных кластеров. Готова рассматривать новые совместные проекты в сфере глубокой переработки сельхозпродукции, разработки альтернативных источников энергии, искусственного интеллекта, генной инженерии, цифровой и био-экономики", - отметил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, слова которого привели в пресс-службе.