ЦБ: инвесторы с замороженными иностранными бумагами могут получить право их продажи

Как отметили в пресс-службе Банка России, на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов розничным инвесторам

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Подготовленный правительством совместно с Банком России указ президента предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

"Заблокированные активы розничных инвесторов - это, как правило, их вложения в ценные бумаги, основная сумма которых заблокирована на счетах российских инфраструктурных организаций, открытых в иностранных учетных институтах. Банк России и Минфин РФ разработали проект указа президента РФ, предусматривающий механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам. Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным", - пояснили в ЦБ.

Отмечается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным.

Детальный порядок высвобождения активов и связанных с этим операций будет отражен в указе президента и соответствующих правовых актах, также сообщил регулятор.

Ранее Министр финансов Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным раскрыл детали плана об обмене активов россиян на те средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С". Он сообщил, что на сегодняшний день у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму на сумму 1,5 трлн рублей. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам.