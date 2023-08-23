В АТОР сообщили о снижении стоимости туров в Турцию на ближайшие даты

По данным ассоциации, отдохнуть в стране можно за 30 тыс. рублей на человека

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Туры в Турцию на ближайшие даты продаются со скидками 40-60% - отдохнуть можно за 30 тыс. рублей на человека. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Мониторинг систем бронирования туроператоров на предмет цен на отдых в Турции с вылетом в ближайшие дни показал - недельный тур в отель "три звезды" с вылетом в конце августа на "все включено" обойдется в 60 тыс. рублей на двоих при покупке сейчас. Скидки есть в 40-60% от изначальной цены", - говорится в сообщении.

Туроператоры отмечают, что удешевление вызвано традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года. Это касается всех направлений, которые в летнем сезоне выбирали туристы с детьми. Однако снижение цен на туры в Турцию продлится недолго. Спрос вернется к нормальному уровню с сентября, а вместе с ним пропадут и спецпредложения.

По данным АТОР, стартовые цены на недельные туры в Турцию с вылетом в начале сентября находятся уже на уровне 92,5-100 тыс. рублей на двоих. С середины месяца минимальные цены на отдых в трехзвездочных отелях в большинстве случаев поднимаются до 108-115 тыс. рублей за недельный турпакет на двоих.