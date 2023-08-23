На Украине национализировали компанию, которую связывают с российским бизнесменом

Речь идет об ООО "Аэрок", бенефициаром которой является "Группа ЛСР" Андрея Молчанова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Суд на Украине взыскал в доход государства активы компании, входящей в число крупнейших в стране производителей бетонных конструкций. Как утверждают в украинском Госбюро расследований (ГБР), компания связана с российским бизнесменом.

"Высший антикоррупционный суд <...> взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "Аэрок", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГБР заявляют, что бенефициар компании - "Группа ЛСР", основателем которой является российский бизнесмен Андрей Молчанов.

По утверждению ведомства, "Аэрок" владеет на Украине двумя газобетонными заводами в Киевской области. Как сообщают местные СМИ, это один из крупнейших производителей бетоноконструкций в стране. В июне прошлого года активы компании были арестованы. Месяцем ранее на предприятиях прошли обыски.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". 1 апреля того же года Верховная рада внесла в него ряд изменений, включив в число лиц, у которых конфискуют имущество на Украине, не только граждан РФ, но и всех проживающих или занимающихся там основной деятельностью.