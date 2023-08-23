Участники Молодежного ВЭФ обсудят развитие IT-бизнеса с иностранными партнерами

В деловых сессиях примут участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы, представители бизнеса и общественных организаций

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ) пройдет 13 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Его участники обсудят перспективы развития IT-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и южноамериканскими странами и международное молодежное сотрудничество, сообщила пресс-служба Росконгресса.

"Участники сессий обсудят перспективы развития IT-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и южноамериканскими странами, налаживание эффективных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и молодежное сотрудничество с представителями других стран, в частности с Индией. Кроме того, участники программы обсудят, какие точки соприкосновения есть у молодежи стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года. Важными темами для обсуждения станут инициативы волонтерских движений, вопросы патриотического воспитания молодежи и развития тренда на занятия спортом и ведение активного образа жизни", - говорится в сообщении.

Также в число тем молодежной программы ВЭФ войдут аспекты функционирования технологий искусственного интеллекта и его применения, использование игровых методик для повышения эффективности экономики и разработки новых моделей обучения студентов в вузах. Кроме этого, молодые предприниматели смогут получить практические рекомендации от уже достигших успеха в бизнесе коллег в Менторской гостиной.

В деловых сессиях примут участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы, представители бизнеса и общественных организаций.

"Молодежная программа традиционно является одним из ключевых треков Восточного экономического форума. Нашей наиболее важной задачей в этом направлении является налаживание прямого диалога между поколениями, начинающими и будущими представителями бизнеса, государственных структур и общественных организаций. От успешности этой работы, равно как и налаженных механизмов выявления талантливой молодежи, зависят темпы будущего развития России. Уверен, молодежная программа ВЭФ позволит создать максимальные условия для раскрытия потенциала молодых людей, а также будет способствовать их самореализации", - сказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.