Власти Москвы заключили партнерское соглашение со Сбербанком по КРТ

Соглашение предусматривает совместную работу по повышению доступности кредитных ресурсов и формированию принципов комплексного сопровождения проектов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий между правительством Москвы и Сбербанком подписали на площадке Московского урбанистического форума. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

После заключения договора о комплексном развитии территории инвесторы предоставляют городу банковскую гарантию, которая обеспечивает исполнение обязательств, предусмотренных таким договором, и подтверждает готовность банков работать с программой КРТ.

"Сегодня привлеченные по результатам торгов инвесторы и правообладатели недвижимости реализуют уже 16 проектов комплексного развития территорий. Ежегодный бюджетный эффект по итогам редевелопмента этих площадок оценивается в 21,5 млрд рублей. При реализации проектов бизнес нуждается в поддержке не только со стороны города, но и банковского сообщества. Соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии для инвесторов, с которыми город заключает договоры о комплексном развитии территорий, расширить линейку банковских продуктов и выработать методические рекомендации по формированию пакета документов для инвесторов, планирующих получение банковского финансирования на проекты комплексного развития территорий", - сказал Ефимов.

Соглашение предусматривает совместную работу по повышению доступности кредитных ресурсов и формированию принципов комплексного сопровождения проектов, а также развитию инструментов финансирования, информационного продвижения совместных продуктов и популяризации программы комплексного развития территорий.

Как отметил вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, Сбербанк поддерживает инициативы правительства Москвы и усилия столичного бизнеса, направленные на развитие социальной инфраструктуры, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение качества жизни москвичей. В настоящий момент корпоративным клиентам Московского банка Сбербанка в сфере девелопмента предоставлено более 1,5 трлн рублей проектного финансирования и гарантий на создание объектов жилой и коммерческой недвижимости, инфраструктурных проектов.

"Мы незамедлительно подключились к реализации программы комплексного развития территорий Москвы и сейчас являемся ее крупнейшим финансовым партнером. В рамках этой программы Сбер уже утвердил два проекта совокупным объемом финансирования 37 млрд рублей, и еще ряд крупных проектов находится в стадии утверждения", - добавил он.