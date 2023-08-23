Доля посещающих заведения фастфуда россиян в I полугодии стала наивысшей за несколько лет

Она составила 45%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доля россиян, которые посещают рестораны трех ведущих игроков на рынке быстрого питания, в январе - июне 2023 года стала максимальной за несколько лет, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

"Аудитория ресторанов быстрого питания "большой тройки" - "Вкусно - и точка", Burger King и KFC+Rostic’s - продемонстрировала рост в первом полугодии 2023 года. Доля россиян, посещающих эти заведения хотя бы раз в полгода, составляет 45% и является максимальной за несколько предшествующих периодов", - отмечается в исследовании.

Так, показатель в первом полугодии 2021 года составлял 39,3%, в первом полугодии 2022 года - 35,9%, а в июле - декабре прошлого года он равнялся 41,8%.

Самой популярной сетью остается "Вкусно - и точка": в первом полугодии текущего года ее рестораны посещали 33,5% россиян. На KFC+Rostic’s приходится 25,2%, на Burger King - 15,5%.

"Ставшая любимой и даже традиционной для россиян сфера быстрого питания успешно преодолела сложности пандемии и в большей степени турбулентность 2022 года. Наблюдается устойчивый рост популярности сетей, которые, пройдя через сложную перестройку бизнес-процессов или даже полного ребрендинга, уверенно развиваются и масштабируются", - отметила директор по работе с клиентами "Ромир" Маргарита Абрамкина, слова которой приводятся в исследовании.