Президиум Госсовета в сентябре посвятят вопросам рынка труда

Накануне планируется провести семинар, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Заседание президиума Госсовета пройдет в сентябре и будет посвящено вопросам развития рынка труда. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению "Наука" в рамках форума "Технопром-2023", сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"В сентябре этого года мы планируем провести заседание президиума Госсовета по вопросам развития рынка труда. Это важная тема, президент поручил нам ее рассмотреть. По традиции накануне президиума Госсовета мы планируем провести семинар, как мы это делаем", - сообщил Левитин.

Помощник президента РФ предложил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову возглавить группу по вопросам подготовки кадров в организациях высшего образования. "Сегодня высшая школа стоит на пороге больших перемен. Указом президента был дан старт пилотным проектам по совершенствованию системы высшего образования", - подчеркнул Левитин, добавив, что на круглом столе-семинаре с участием представителей научно-образовательных кругов и работодателей вопросы, которые будут вынесены на заседание президиума.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.