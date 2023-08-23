Xiaomi получила разрешение национального регулятора на производство электромобилей

По информации Reuters, компания намерена инвестировать в автомобильный бизнес около $10 млрд в течение 10 лет

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Высокотехнологичная корпорация Xiaomi получила одобрение китайской национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на производство электромобилей. Этот шаг станет важной вехой для реализации планов компании по выпуску собственных машин к началу следующего года, сообщило агентство Reuters.

По его информации, Xiaomi намерена инвестировать в автомобильный бизнес около $10 млрд в течение 10 лет и планирует начать массовое производство в первой половине 2024 года. Однако до сих пор шансы на реализацию подобного проекта оставались сомнительными, поскольку NDRC фактически приостановил выдачу лицензий на запуск новых производств электрокаров на фоне развертывания избыточных мощностей и замедления спроса в секторе, пишет агентство. К тому же компании все еще требуется разрешение Министерства промышленности и информатизации КНР, которое оценивает новые модели авто на соответствие техническим требованиям и нормам безопасности, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в июле Xiaomi завершила строительство пекинского завода, который сможет поставлять до 200 тыс. электромобилей в год. Компания ускорила набор персонала и планирует произвести около 100 тыс. машин в следующем году. При этом компания переходит к диверсификации своего основного бизнеса по производству смартфонов на фоне падения спроса на гаджеты.

Ранее газета Financial Times указала, что Пекин ужесточил правила выдачи лицензий на производство электромобилей в Китае. По данным исследовательской организации BloombergNEF, в 2022 году в Китае было продано (с учетом машин с гибридным двигателем) 5,67 млн электромобилей, это более половины общемирового количества. Ранее правительство КНР использовало различные механизмы для поощрения производства таких транспортных средств. В их число входили субсидии для покупателей и производителей электрокаров, а также развитие соответствующей инфраструктуры.