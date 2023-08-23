Решетников: структура бюджета требует значимого увеличения финансирования промышленности

Министр экономического развития подчеркнул важность поддержки частного бизнеса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В структуре бюджета требуется существенно увеличить объем финансирования проектов в сфере промышленности. Об этом сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе сессии на московском Урбанфоруме.

"В структуре бюджета требуется существенное увеличение объема финансирования промышленности, - сказал он. - В рамках технологического суверенитета требуются достаточно большие вложения. Не только в цеха, вложения в НИОКРы, сохранение команд. Это требует денег. И явно капитал в тех отраслях, который есть, не соответствует масштабам тех задач, которые перед этими отраслями стоят".

Основная задача, по словам министра - это разными способами докапитализировать или создать капитал в этих отраслях. Государственная поддержка и государственное участие - не значит государственный сектор, подчеркнул он.

"Мы должны найти правильный баланс, помогать именно частному бизнесу. Потому что все прорывы, которые мы создали в экономике за последние 15-20 лет, были созданы именно частными компаниями. Мы должны дать право на ошибку частному бизнесу", - заключил Решетников.