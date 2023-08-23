Партия камчатского краба из Мурманска отправилась транзитом через Подмосковье в Китай

Живой краб преодолевает путь прямо из Баренцева моря до покупателя всего за 5-7 дней, это позволяет доставлять деликатес в наилучшем качестве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первая партия живого камчатского краба отправилась из аэропорта Шереметьево в Китай. Отправка деликатеса была осуществлена благодаря организации в городском округе Химки центра передержки крабов. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Первая партия из 18 тонн живого камчатского краба была отправлена из аэропорта Шереметьево в Китай. Обеспечить отгрузку деликатеса в наилучшем качестве Группе компаний "Антей" позволила уникальная логистическая цепочка, в которой задействована подмосковная площадка компании. В г.о. Химки компания организовала центр передержки, в котором крабы ожидают авиарейса в Китай", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что крабовая передержка в Подмосковье - необходимый элемент транспортного коридора для доставки камчатского краба потребителям из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Суда ГК "Антей" ведут промысел камчатского краба в Баренцевом море. Регулярно живого краба доставляют в специальную передержку в Мурманске, а оттуда автомобильными контейнерами отправляют в Московскую область. Затем продукция самолетом отправляется в Китай.

"Такая логистическая цепочка открывает прямой авиакоридор между Мурманском и странами - покупателями живого краба. Живой краб преодолевает путь прямо из Баренцева моря до покупателя всего за 5-7 дней, это позволяет доставлять деликатес в наилучшем качестве", - отметили в министерстве.

Отмечается, что компания в рамках развития экспорта в АТР реализует проект крабовой передержки в индустриальном парке "Шереметьево". Инвестиции в проект составят около 60 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 40 рабочих мест.