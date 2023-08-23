В Красноярском крае достроили самый северный автомобильный мост через Енисей

Сумма инвестиций в проект составила около 7 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Работы по возведению самого северного автомобильного моста через Енисей в Енисейском районе Красноярского края завершили, нарушений не выявлено. Об этом сообщил Ростехнадзор.

"Енисейское управление Ростехнадзора проверило объект "Строительство автодорожного моста через реку Енисей в районе п. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края", застройщик КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю". Работы завершены, нарушений не выявлено, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации", - говорится в сообщении.

Строительство моста началось в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Сумма инвестиций в проект составила около 7 млрд рублей. Возведение моста позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в крае, где ожидаются рост добычи золота, заготовки древесины и разработка месторождения магнезита.