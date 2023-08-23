РЖД утвердили график движения туристических поездов до конца 2023 года и на 2024 год

До конца года будут запущены два новых туристических поезда: "По Золотому кольцу" и "К Северному сиянию"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" утвердил график движения туристических поездов до конца текущего года и на 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

"Утвердили график турпоездов до конца текущего и на весь следующий год", - говорится в сообщении.

В холдинге добавили, что до конца года будут запущены два новых туристических поезда: "По Золотому кольцу" и "К Северному сиянию". В 2024 пассажиры смогут отправиться в туры "Жигулевские выходные" и "Две губернии".

В Федеральной пассажирской компании добавили, что продолжат курсировать в осенне-зимний период 2023 года и турпоезда в Карелию, в Великий Устюг, в Сибирь и на курорты Абхазии. Зимой пассажиры смогут отправить на поездах "Лыжные стрелы" в Хибины, на Розу Хутор, а также в Холдоми.